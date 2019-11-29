Escute os destaques desta sexta (29), na CBN Vitória

Ação na Justiça pede suspensão do pagamento de rotativo em Vitória. Movimento Praia do Canto Merece Mais, entidade representativa da comunidade, fez a petição e alega descumprimento do contrato que previa a instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade. Ao todo, 254 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30). Campanha Papai Noel dos Correios termina nesta sexta (29). E nesta sexta, dia 29, será liberado o pagamento do saque imediato do FGTS para os nascidos em Agosto e que não têm conta na Caixa.