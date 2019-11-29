Escute os destaques desta sexta (29), na CBN Vitória

Justiça marca audiência de conciliação entre GVBus e rodoviários que decidiram paralisar as atividades a partir de segunda (02), após recusar reajuste salarial proposto pelas empresas.
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Ação na Justiça pede suspensão do pagamento de rotativo em Vitória. Movimento Praia do Canto Merece Mais, entidade representativa da comunidade, fez a petição e alega descumprimento do contrato que previa a instalação de câmeras de videomonitoramento na cidade. Ao todo, 254 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água neste sábado (30). Campanha Papai Noel dos Correios termina nesta sexta (29). E nesta sexta, dia 29, será liberado o pagamento do saque imediato do FGTS para os nascidos em Agosto e que não têm conta na Caixa.