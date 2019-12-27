Escute os destaques desta sexta (27), na CBN Vitória

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Aeroportos do Sudeste do Brasil se prepara para assumir Aeroporto de Vitória; Um ano após morte de Gerson Camata, Rita quer julgamento o quanto antes; Aumenta o número de mortes em acidentes nas rodovias federais do ES durante o Natal

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 10:12

Publicado em 

27 dez 2019 às 10:12
Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) se prepara para assumir Aeroporto de Vitória VIX. Operações sob nova administração começam a partir do dia 03 de janeiro de 2020.
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Um ano após morte de Gerson Camata, Rita quer julgamento o quanto antes. Ex-governador foi morto por ex-assessor com um tiro na Praia do Canto, em Vitória, em 26 de dezembro de 2018. Rita Camata conta que viveu um ano de sofrimento e angústia
Natal: crescem mortes em acidentes nas rodovias federais do ES em 2019. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), durante a operação – realizada entre sexta-feira (20) e quarta-feira (25) – foram cinco mortes registradas, contra quatro pessoas mortas em acidentes no mesmo período em 2018.

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