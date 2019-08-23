Escute os destaques desta sexta (23), na CBN Vitória

Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana. Restauração será no trecho que vai das alças de Jardim América até a av Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Segundo DER-ES, não haverá interdição.

Casagrande fala de valorização à PM mas sinaliza reajuste só em 2020. Governador é taxativo sobre valorização da categoria, dizendo que é um objetivo do atual governo. Mas, fez muitas ressalvas sobre o momento econômico atual. Mais uma semana para atualização dos Cartões de Vitória e de Vila Velha. Prazo foi prorrogado para a próxima sexta (30) e não afetará o cronograma de integração de cartões, previsto para setembro.