Escute os destaques desta sexta (23), na CBN Vitória

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Entre os assuntos, a obra na 'parte seca' da Segunda Ponte, governador sinaliza reajuste para PM só em 2020 e mais uma semana para atualização dos Cartões de Vitória e de Vila Velha

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 09:24

Publicado em 

23 ago 2019 às 09:24
Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana. Restauração será no trecho que vai das alças de Jardim América até a av Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Segundo DER-ES, não haverá interdição.
GIRO DE NOTÍCIAS - 23-08-19 - MANHÃ LUFS
Casagrande fala de valorização à PM mas sinaliza reajuste só em 2020. Governador é taxativo sobre valorização da categoria, dizendo que é um objetivo do atual governo. Mas, fez muitas ressalvas sobre o momento econômico atual. Mais uma semana para atualização dos Cartões de Vitória e de Vila Velha. Prazo foi prorrogado para a próxima sexta (30) e não afetará o cronograma de integração de cartões, previsto para setembro.
 

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