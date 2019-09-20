Escute os destaques desta sexta (20), na CBN Vitória

Estrutura de ponte em Praia Grande preocupa moradores de Fundão. A ponte Flodoaldo Borges Miguel tem capacidade para suportar 23 toneladas, mas moradores relatam que carretas com peso muito superior passam pelo local.

ES tem alerta de ventos de até 75 km/h e ondas de 4 metros. Aviso da Marinha é válido até a noite desta sexta-feira (20). Pela 1ª vez, desde o Brasil Colônia, uma mulher vai assumir o governo do ES. Casagrande viaja nesta sexta (20) para a Itália e a vice Jaqueline Moraes será governadora em exercício até dia 27. Transmissão no cargo será às 13 horas.