Escute os destaques desta sexta (20), na CBN Vitória

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Estrutura de ponte em Praia Grande preocupa moradores de Fundão; Ventos fortes continuam no ES; Nesta sexta (20), pela primeira vez, uma mulher assume o Governo do ES

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 10:08

Publicado em 

20 set 2019 às 10:08
Estrutura de ponte em Praia Grande preocupa moradores de Fundão. A ponte Flodoaldo Borges Miguel tem capacidade para suportar 23 toneladas, mas moradores relatam que carretas com peso muito superior passam pelo local.
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ES tem alerta de ventos de até 75 km/h e ondas de 4 metros. Aviso da Marinha é válido até a noite desta sexta-feira (20). Pela 1ª vez, desde o Brasil Colônia, uma mulher vai assumir o governo do ES. Casagrande viaja nesta sexta (20) para a Itália e a vice Jaqueline Moraes será governadora em exercício até dia 27. Transmissão no cargo será às 13 horas.

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