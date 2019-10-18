Escute os destaques desta sexta (18), na CBN Vitória

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Começa nesta sexta (18), a liberação do saque imediato do FGTS para não correntistas da Caixa nascidos em janeiro; Senador Marcos do Val é diagnosticado com nódulo no pulmão; Governo anuncia mais 28 escolas de tempo integral para 2020 no ES. E mais dicas para o Enem

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 09:27

Publicado em 

18 out 2019 às 09:27
Atenção capixabas não correntistas da Caixa: começa nesta sexta-feira, dia 18, a liberação de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quem não possui conta no banco e nasceu em janeiro. Neste sábado, dia 19, a agências também estarão abertas
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Marcos do Val é diagnosticado com nódulo no pulmão. O senador capixaba voltou ao trabalho em Brasília; ele estava internado há três dias no Sírio Libanês para a realização de exames. Governo anuncia mais 28 escolas de tempo integral para 2020 no ES. Atualmente, 36 colégios já contam com o modelo. O Enem está chegando! Atenção aos detalhes para não ser desclassificado.
 

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