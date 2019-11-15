Escute os destaques desta sexta (15), na CBN Vitória

Ouça o que funciona ou não nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Os serviços que não admitem paralisação estão funcionando normalmente.

Ações educativas foram intensificadas neste mês de novembro em Camburi já que o início da fiscalização da Linha Verde será no dia 25. Faltam 9 dias para a inauguração da nova Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Segue até dia 29, a Campanha Papai Noel dos Correios no Espírito Santo. O final de semana será marcado por um clássico do futebol brasileiro no Kleber Andrade. Corinthians e Flamengo jogam o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019 no Espírito Santo.