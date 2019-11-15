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Escute os destaques desta sexta (15), na CBN Vitória

Saiba o que funciona neste feriado de 15 de novembro; Faltam 9 dias para a inauguração da nova Avenida Leitão da Silva; Final de semana de Corinthians e Flamengo no no Kleber Andrade

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 09:16

Publicado em 

15 nov 2019 às 09:16
Ouça o que funciona ou não nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Os serviços que não admitem paralisação estão funcionando normalmente.
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Ações educativas foram intensificadas neste mês de novembro em Camburi já que o início da fiscalização da Linha Verde será no dia 25. Faltam 9 dias para a inauguração da nova Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Segue até dia 29, a Campanha Papai Noel dos Correios no Espírito Santo. O final de semana será marcado por um clássico do futebol brasileiro no Kleber Andrade. Corinthians e Flamengo jogam o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019 no Espírito Santo.

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