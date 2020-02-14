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Escute os destaques desta sexta (14), na CBN Vitória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 10:54

Publicado em 

14 fev 2020 às 10:54
1) Desfiles do Carnaval de Vitória
2) Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampos
3) O Convento da Penha tem novas regras para subida de carros
4) Previsão do tempo 
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