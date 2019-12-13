Escute os destaques desta sexta (13), na CBN Vitória

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ES e MG juntos para integração logística; Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES; As inscrições para o concurso público de Vila Velha, começam na segunda (16)

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 10:21

Publicado em 

13 dez 2019 às 10:21
ES e Minas se articulam para destravar projetos como a recuperação da BR 262. Os Estados querem lançar um plano de desenvolvimento estratégico conjunto em fevereiro de 2020.
Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES. A chuva de estrelas cadentes acontece todo ano; ideal é ir para um lugar fora das cidades, na estrada, em local escuro e sem iluminação artificial para observar; veja outras dicas
GIROCBNMANHA131219LUFS
As inscrições para o concurso público de Vila Velha, com 1.423 vagas, começam na próxima segunda (16). São oportunidades para os níveis médio e superior.
Ainda dá tempo de reservar um espaço nas praias de Vila Velha para colocar tendas e aproveitar a queima de fogos no Revéillon. As inscrições terminam na terça-feira que vem, dia 17. Em Vitória, as vagas para a Praia de Camburi já acabaram.
 

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