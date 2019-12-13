Escute os destaques desta sexta (13), na CBN Vitória

ES e Minas se articulam para destravar projetos como a recuperação da BR 262. Os Estados querem lançar um plano de desenvolvimento estratégico conjunto em fevereiro de 2020.

Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES. A chuva de estrelas cadentes acontece todo ano; ideal é ir para um lugar fora das cidades, na estrada, em local escuro e sem iluminação artificial para observar; veja outras dicas

Your browser does not support the audio element. GIROCBNMANHA131219LUFS

As inscrições para o concurso público de Vila Velha, com 1.423 vagas, começam na próxima segunda (16). São oportunidades para os níveis médio e superior.