Escute os destaques desta sexta (13), na CBN Vitória

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Publicado em 13 de Março de 2020 às 08:32

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13 mar 2020 às 08:32
1) Coronavírus no ES: 2º caso confirmado
2) Coronavírus no ES: números
3) Sobe para 9 número de mortes investigadas por contaminação de cerveja
4) Dólar alto deve provocar aumento na conta de energia no ES
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