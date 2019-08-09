Escute os destaques desta sexta (09), na CBN Vitória

Usuários têm diferentes opiniões sobre mudanças na Terceira Ponte. Ciclistas acham medida benéfica. Motoristas e motociclistas mostram preocupação com menos espaço e fim do "corredor"

Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo no ES. Eles foram registrados nos municípios de Cariacica, Vila Velha e Viana. MPF quer balanças da BR 101 funcionando 24 horas por dia no ES. Atualmente apenas três dos quatro postos de pesagem estariam em funcionamento e nenhum deles de forma ininterrupta.