Escute os destaques desta sexta (09), na CBN Vitória

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Mudanças na Terceira Ponte, número de casos suspeitos de sarampo sobe no ES e postos de pesagem na BR 101 são os assuntos

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 09:36

Publicado em 

09 ago 2019 às 09:36
Usuários têm diferentes opiniões sobre mudanças na Terceira Ponte. Ciclistas acham medida benéfica. Motoristas e motociclistas mostram preocupação com menos espaço e fim do "corredor"
Giro de Notícias - 09-08-19
Sobe para três o número de casos suspeitos de sarampo no ES. Eles foram registrados nos municípios de Cariacica, Vila Velha e Viana. MPF quer balanças da BR 101 funcionando 24 horas por dia no ES. Atualmente apenas três dos quatro postos de pesagem estariam em funcionamento e nenhum deles de forma ininterrupta.

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