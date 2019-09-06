Escute os destaques desta sexta (06), na CBN Vitória

A Zurich Airport é oficialmente concessionária do Aeroporto de Vitória, a partir desta sexta (6). Concessionária vai investir R$ 323 milhões na melhoria do terminal nos próximos 30 anos.

Saiba quais são as mudanças no trânsito com o Desfile da Independência, em Vitória. A apresentação será avenida Beira-Mar, com início às 8h. E tem frente fria, ventos fortes, ressaca e ondas altas no litoral capixaba. O alerta é da Marinha. Os ventos podem chegar a 61 km/h até a noite desta sexta, dia 6. As ondas em alto-mar ficarão entre 3,0 e 4,0 metros e, com isso, ressaca na praia com ondas de até 2,5 metros, até a manhã de sábado, dia 7.