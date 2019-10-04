Escute os destaques desta sexta (04), na CBN Vitória

Mais um médico preso na operação Lama Cirúrgica deixa a cadeia. Rodrigo Souza Soares deixou o presídio após decisão da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, que revogou sua prisão preventiva. Juíza do ES vai atuar em eleições na Argentina. Ela vai acompanhar todo o processo e conferir se não acontecerá nenhuma irregularidade eleitoral. Com baixa arrecadação, 51 cartórios são fechados no ES.