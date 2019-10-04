Escute os destaques desta sexta (04), na CBN Vitória

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Bolsonaro ameaça retirar Força Nacional de Cariacica; Mais um médico preso na operação Lama Cirúrgica deixa a cadeia; Juíza do ES vai atuar em eleições na Argentina; 51 cartórios são fechados no Estado por baixa arrecadação

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 08:22

Publicado em 

04 out 2019 às 08:22
Bolsonaro ameaça retirar Força Nacional de Cariacica. Presidente Jair Bolsonaro sugeriu trocar o município de atuação do programa, caso canal da prefeitura receba denúncias contra os policiais
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Mais um médico preso na operação Lama Cirúrgica deixa a cadeia. Rodrigo Souza Soares deixou o presídio após decisão da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, que revogou sua prisão preventiva. Juíza do ES vai atuar em eleições na Argentina. Ela vai acompanhar todo o processo e conferir se não acontecerá nenhuma irregularidade eleitoral. Com baixa arrecadação, 51 cartórios são fechados no ES.
 

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