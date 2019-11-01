Escute os destaques desta sexta (01), na CBN Vitória

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Autoridades estimam que óleo pode chegar a praias do ES em 5 dias; Kléber Andrade recebe a terceira e última rodada da primeira fase da Copa do Mundo Sub-17 neste final de semana; Caixa Econômica não abrirá mais aos sábados para o saque imediato do FGTS

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 09:37

Publicado em 

01 nov 2019 às 09:37
Autoridades estimam que óleo pode chegar a praias do ES em 5 dias. Cálculo leva em conta a distância percorrida pelo resíduo e aparecimento em outras praias, mas pode mudar em função das correntes marítimas do Sul da Bahia. Manchas de óleo já chegaram a praias de Porto Seguro (BA).
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O Kléber Andrade, em Cariacica, recebe a terceira e última rodada da primeira fase dos jogos da Copa do Mundo Fifa Sub-17 será neste final de semana, dias 2 e 3 de novembro, com jogos às 17h e 20 horas. A Caixa Econômica não vai mais abrir as agências aos sábados para o saque imediato do FGTS. Faltam dois dias para o Enem 2019, atenção às dicas.
 

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