Escute os destaques desta sexta (01), na CBN Vitória

Autoridades estimam que óleo pode chegar a praias do ES em 5 dias. Cálculo leva em conta a distância percorrida pelo resíduo e aparecimento em outras praias, mas pode mudar em função das correntes marítimas do Sul da Bahia. Manchas de óleo já chegaram a praias de Porto Seguro (BA).

O Kléber Andrade, em Cariacica, recebe a terceira e última rodada da primeira fase dos jogos da Copa do Mundo Fifa Sub-17 será neste final de semana, dias 2 e 3 de novembro, com jogos às 17h e 20 horas. A Caixa Econômica não vai mais abrir as agências aos sábados para o saque imediato do FGTS. Faltam dois dias para o Enem 2019, atenção às dicas.