Confira os destaques desta segunda (22) na CBN Vitória

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Vandalismo em cemitérios, implantação do Bilhete Único nos municipais e energia solar na Ufes

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 14:46

Publicado em 

22 jul 2019 às 14:46
Sepulturas em estado de conservação ruim, no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Mais um caso de vandalismo e má conservação gera reclamações de pessoas que tiveram familiares enterrados em cemitério de Vila Velha. A tampa de um dos túmulos sumiu e causou prejuízos à família. Outros casos de vandalismo também foram registrados em outros municípios da Grande Vitória.
E mais: implantação do Bilhete Único Metropolitano passa pelo primeiro dia útil nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha; estudantes da Ufes desenvolvem 'quiosque' que recarrega celulares por meio de energia solar.
GIRO DE NOTÍCIAS - 22-07-19 - TARDE

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