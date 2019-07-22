Confira os destaques desta segunda (22) na CBN Vitória

Mais um caso de vandalismo e má conservação gera reclamações de pessoas que tiveram familiares enterrados em cemitério de Vila Velha. A tampa de um dos túmulos sumiu e causou prejuízos à família. Outros casos de vandalismo também foram registrados em outros municípios da Grande Vitória.
E mais: implantação do Bilhete Único Metropolitano passa pelo primeiro dia útil nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha; estudantes da Ufes desenvolvem 'quiosque' que recarrega celulares por meio de energia solar.
GIRO DE NOTÍCIAS - 22-07-19 - TARDE