Confira os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

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Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 10:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

08 fev 2020 às 10:49
Acompanhe: radar meteorológico que alertaria para enxurrada no Sul do ES não saiu do papel; aumento de preços após a chuva; feira do mármore não terá negociadores chineses. 
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