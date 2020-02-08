Confira os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

Acompanhe: radar meteorológico que alertaria para enxurrada no Sul do ES não saiu do papel; aumento de preços após a chuva; feira do mármore não terá negociadores chineses.
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 10:49
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