Confira os destaques da CBN Vitória neste fim de semana

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Visita de ministro ao ES, medidas após chuva, alerta para cronavírus e outras notícias

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 13:27

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 jan 2020 às 13:27
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou através de seu perfil no Twitter que o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar, na próxima terça-feira (28), as cidades do Sul do Estado que decretaram estado de calamidade pública. O Ministério reconheceu o estado de calamidade pública em quatro municípios: Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.
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A secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está pedindo aos municípios que fiquem atentos aos possíveis casos suspeitos da infecção por coronavírus que podem surgir no Estado. Ainda não há registro de pacientes no Estado com os sintomas da doença, que vem assustando o mundo inteiro. Na China, subiu para 26 o número de mortes pelo novo vírus.
Para aumentar a eficácia da vacina contra febre amarela, o Ministério da Saúde instituiu um reforço para crianças com quatro anos. Desde primeiro de janeiro, a recomendação é que crianças que se vacinaram entre nove e 12 meses de idades voltem nas unidades de saúde para receberem o reforço.

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