Confira os destaques da CBN Vitória nesta sexta (9)

Um "super" centro para prevenção de desastres naturais será construído pelo Governo do Estado. A nova estrutura deve ficar pronta em 18 meses e vai ajudar no planejamento de ações para reduzir os danos causados por deslizamentos de terra ou alagamentos.
GIRO DE NOTÍCIAS - 09-08-19 - TARDE LUFS
E mais: Ministério Público Federal quer que as balanças de pesagem da BR-101 no Espírito Santo funcionem 24 horas por dia para fiscalizar carretas com cargas irregulares; no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré dá dicas para não acessar páginas que roubam dados.