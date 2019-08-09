Confira os destaques da CBN Vitória nesta sexta (9)

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"Super" centro para prever desastres, balanças na BR-101 e páginas falsas para roubar dados na internet

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 14:20

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 ago 2019 às 14:20
Projeção do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGRD), que será construído no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Um "super" centro para prevenção de desastres naturais será construído pelo Governo do Estado. A nova estrutura deve ficar pronta em 18 meses e vai ajudar no planejamento de ações para reduzir os danos causados por deslizamentos de terra ou alagamentos. 
GIRO DE NOTÍCIAS - 09-08-19 - TARDE LUFS
E mais: Ministério Público Federal quer que as balanças de pesagem da BR-101 no Espírito Santo funcionem 24 horas por dia para fiscalizar carretas com cargas irregulares; no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré dá dicas para não acessar páginas que roubam dados. 

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