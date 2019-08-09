Confira os destaques da CBN Vitória nesta sexta (9)

Projeção do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGRD), que será construído no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória

Um "super" centro para prevenção de desastres naturais será construído pelo Governo do Estado. A nova estrutura deve ficar pronta em 18 meses e vai ajudar no planejamento de ações para reduzir os danos causados por deslizamentos de terra ou alagamentos.