Confira os destaques da CBN Vitória nesta quarta (15)

Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local.
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E mais: o caso de contaminação envolvendo a cerveja Belorizontina, da Backer, é inédito no país. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), disse que não há registro de casos parecidos.
Saiba ainda: Carnaval de rua de Vitória muda de lugar, mas continua no Centro.