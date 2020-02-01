Confira o que é notícia na CBN Vitória neste final de semana

Desde o dia 17 de janeiro o excesso de chuvas vem prejudicando as plantações do Espírito Santo. Além disso, a dificuldade de escoar a produção das zonas rurais para os centros de comercialização por causa das estradas e pontes fechadas vem colaborando para que vários produtos fiquem mais caros.

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A construção de um megaempreendimento de 43 andares na Enseada do Suá, em Vitória, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. As obras, em uma área que pertencia ao Banco do Brasil, devem começar no início de 2021 e vão durar entre três e quatro anos. As informações são do grupo carioca Opportunity, que adquiriu o terreno em 2018 por R$ 37,7 milhões em um leilão.