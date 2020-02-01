Confira o que é notícia na CBN Vitória neste final de semana

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Preços de produtos aumentam em consequência das chuvas; mega prédio deve gerar mil empregos em Vitória; PM está usando equipamento que flagra carros roubados

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 13:02

Publicado em 

01 fev 2020 às 13:02
Desde o dia 17 de janeiro o excesso de chuvas vem prejudicando as plantações do Espírito Santo. Além disso, a dificuldade de escoar a produção das zonas rurais para os centros de comercialização por causa das estradas e pontes fechadas vem colaborando para que vários produtos fiquem mais caros.
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A construção de um megaempreendimento de 43 andares na Enseada do Suá, em Vitória, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. As obras, em uma área que pertencia ao Banco do Brasil, devem começar no início de 2021 e vão durar entre três e quatro anos. As informações são do grupo carioca Opportunity, que adquiriu o terreno em 2018 por R$ 37,7 milhões em um leilão.
A Polícia Militar está utilizando um aparelho controlador de velocidade capaz de identificar carros roubados. Ao todo, três destes equipamentos já estão sendo usados pela PM nas blitze de trânsito e outras operações da corporação no ES. A informação foi divulgada pelo colunista Leonel Ximenes.

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