Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (28)

Mais de 12 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. No total, 10.573 estão desalojadas e 1.898 estão desabrigadas em 27 capixabas, de Norte a Sul do Estado. Os dados foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Social, no início da manhã desta terça-feira (28).

Um mês depois de ter sido internado com fortes dores abdominais e náuseas, após ingerir a cerveja Belorizontina, da Backer, o engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37, continua hospitalizado em estado grave. Felippe é uma das 26 vítimas que são investigadas pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, substância encontrada na água da cervejaria Backer.

Mais de 20 cidades capixabas ainda têm alertas de risco alto para deslizamentos ou inundações. Os alertas foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e divulgados no relatório da Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça-feira (28). Na lista, há municípios de todas as regiões do Espírito Santo.