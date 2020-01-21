Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (21)

Trabalhadores de duas empresas de ônibus do transporte público que operam na Grande Vitória cruzaram os braços na manhã desta terça-feira (21). A paralisação, nas garagens das viações Tabuazeiro, na Serra, e Metropolitana, em Vitória, ocorre por falta de pagamento, segundo o Sindicato dos Rodoviários. 140 ônibus estão sem circular.

Equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao Espírito Santo para dar apoio a cidades afetadas pelas fortes chuvas. Desde sábado, técnicos avaliam a destruição causada pelos temporais em quatro municípios: Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta

Um menino ficou preso durante a descida da tirolesa do Morro do Moreno, em Vila Velha, no último domingo. De acordo com a empresa responsável pela instalação do equipamento, o garoto ficou pelo menos três minutos parado a mais de 100 metros de altura.