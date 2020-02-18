Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (18)

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Governos do ES e MG listam obras de projeto de investimento; Banestes anuncia lucro recorde; Desvio na BR 101 em Cariacica para obras

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:57

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:57
Os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais, juntamente das federações das indústrias Findes e Fiemg, listaram uma série de projetos prioritários para ambos os Estados, que devem ganhar impulso e atenção nos próximos meses. São obras de infraestrutura, concessões, parcerias publico-privadas e mudanças na regulação que devem atrair até R$ 56 bilhões em investimentos para a região.
Mesmo em um ano marcado por mínimas históricas na taxa básica de juros, a Selic, o Banestes fechou 2019 com lucro recorde de R$ 214 milhões. O valor é 18% maior do que o ano anterior (R$ 181 milhões).
Quem trafega pela BR 101 entre os bairros de Nova Valverde e Santana, em Cariacica, deve ficar atento. Já está em funcionamento o desvio para a construção de um novo viaduto na altura do quilômetro 293, que vai eliminar um cruzamento que existe no local. A Eco-101, concessionária que administra a via, informou que a interdição é necessária para o andamento das obras na região.
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