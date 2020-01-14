Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (14)

Mais de dois anos se passaram desde que a dragagem e derrocagem do Porto de Vitória foi entregue. A obra, que em meio a promessas, paralisações e aumento de custos se estendeu por cerca de 20 anos, era um antigo anseio do setor produtivo capixaba. Apesar de finalmente ter sido concluída, porém, o porto continua sem poder receber navios maiores e com mais carga porque falta sinalização e a realização de testes para liberar o tráfego dessas embarcações.

Quem tem filho já sabe: início de ano é hora de comprar material escolar. E em 2020, é bom preparar o bolso. O preço dos produtos deve aumentar 8% em média nos dois primeiros meses deste ano, em relação a janeiro e fevereiro de 2019, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae). De acordo com a entidade, a alta ocorre por conta da elevação dos custos de matérias-primas como plástico, tinta e papel.

Referência mundial no segmento de rochas ornamentais, o Espírito Santo encerrou o ano de 2019 enviando mármores e granitos para 106 países, sendo Estados Unidos, China, Itália, México e Canadá os principais destinos desses produtos que fazem parte de uma cadeia que corresponde a quase 10% do PIB capixaba. A informação é da colunista Beatriz Seixas, de A Gazeta.