Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (11)

O adolescente de 17 anos que foi baleado e que seria o alvo de criminosos em uma perseguição que acabou matando a menina Alice, de 3 anos, foi encontrado por agentes da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM). Ele prestou depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio.

A Polícia Federal desmontou, na Serra, um laboratório ilegal de produção de anabolizantes. Os agentes cumpriam, nesta terça-feira (11), dois mandados de busca e apreensão no município e, em Vila Velha, na casa de investigados por venda ilegal de anabolizantes através das redes sociais.

A indústria do Espírito Santo foi a que apresentou a maior retração em 2019 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O acumulado ao longo dos 12 meses foi de -15,7% - percentual muito superior ao do Estado que apresenta a segunda maior queda: Minas Gerais, com 5.6%.