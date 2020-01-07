Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (07)

Notícia boa para os praieiros de plantão: o sol forte e o calor voltam a aparecer em algumas regiões capixabas nesta terça-feira (7), deixando o tempo propício para o lazer ao ar livre. Segundo o Instituto Climatempo, essa mudança no clima é devido à entrada de uma massa de ar úmido e quente que chegou nesta segunda-feira (6) ao Estado.

A prefeitura de Vargem Alta, região Serrana do Estado, ainda contabiliza os estragos causados pelas fortes chuvas da última sexta-feira (03). O prefeito do município, João Altoé, estima que as perdas cheguem a R$ 5 milhões. Por conta dos prejuízos, o município decretou situação de emergência nesta segunda-feira (06).

As obras na avenida Vitória, uma das principais da Capital, entraram em um novo estágio. Na última semana, foi iniciada a concretagem da terceira faixa, por onde passam ônibus e veículos mais pesados. No restante da avenida, a obra continua com a retirada do canteiro central, revisão da rede de drenagem e asfaltamento das pistas centrais.