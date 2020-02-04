Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta terça (04)

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BME deve retornar à PM; Cias aéreas começam a cobrar embarque de malas; Fevereiro deve chuvas e calor acima da média

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 15:12

Publicado em 

04 fev 2020 às 15:12
O secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, afirmou que o Batalhão de Missões Especiais (BME), desmembrado após a Greve da Polícia Militar em fevereiro de 2017, irá retornar. O desejo é que ele volte ainda neste ano, mas para isso será preciso a recomposição da tropa e a escolha de um local físico.
Depois da cobrança pelo despacho das malas, algumas companhias aéreas agora começam a exigir pagamento para levar a bagagem de mão de 10 kg embarcada. A princípio, a taxa passou a ser imposta pelas empresas low cost, porém, "se a moda pega", ela pode se espalhar pelas demais empresas e até tornar a viagem um pouco mais cara.
O mês de fevereiro deve ser de chuvas acima da média em grande parte do Espírito Santo, segundo estimativa divulgada pela Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta terça-feira (4). O Estado também deve registrar temperaturas acima do esperado para esta época do ano. As chuvas acima do normal devem surgir nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Noroeste. Já a temperatura média deve ficar acima do normal em todo o Estado. 
 
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