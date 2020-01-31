Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (31)

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) anunciou um plano de controle e combate ao novo coronavírus, que já causou 170 mortes e a infecção de mais de 7 mil pessoas em diversos países do mundo. Por enquanto, no Brasil, foram notificados nove casos suspeitos – nenhum no Espírito Santo.

A construção de um megaempreendimento de 43 andares na Enseada do Suá, em Vitória, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. As obras, em uma área que pertencia ao Banco do Brasil, devem começar no início de 2021 e vão durar entre três e quatro anos.

A Polícia Militar está utilizando um aparelho controlador de velocidade capaz de identificar carros roubados. Ao todo, três destes equipamentos já estão sendo usados pela PM nas blitze de trânsito e outras operações da corporação no ES. A informação foi divulgada pelo colunista Leonel Ximenes.