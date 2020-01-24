Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (24)

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Governador convoca mutirão solidário em Iconha; ES ainda registra vestígios de óleo nas praias; PM e Bombeiros terão regime de previdência próprio

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 09:53

Publicado em 

24 jan 2020 às 09:53
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), convocou em seu Twitter um mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha, cidade devastada pelas chuvas fortes da última semana. O mutirão vai acontecer neste sábado (25), a partir das 8h. Uma semana após o temporal, as ruas do município estão cheias de lixo e lama.
Vestígios de óleo ainda são encontrados na costa do Espírito Santo, segundo mapeamento apresentado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o boletim, que relata vistoria do órgão no período de 15 a 21 de janeiro, são 42 pontos com óleo esparso no litoral capixaba e 81 localidades que já estão totalmente limpas.
Os policias e bombeiros militares do Espírito Santo terão que ser retirados dos dois fundos que compõem atualmente o regime próprio dos servidores do Estado - o fundo financeiro e o previdenciário. Segundo a lei federal que reformou a Previdência deles e das Forças Armadas, os militares deverão ter o próprio regime de aposentadorias.
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