Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (24)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), convocou em seu Twitter um mutirão solidário para ajudar na limpeza de Iconha, cidade devastada pelas chuvas fortes da última semana. O mutirão vai acontecer neste sábado (25), a partir das 8h. Uma semana após o temporal, as ruas do município estão cheias de lixo e lama.

Vestígios de óleo ainda são encontrados na costa do Espírito Santo, segundo mapeamento apresentado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o boletim, que relata vistoria do órgão no período de 15 a 21 de janeiro, são 42 pontos com óleo esparso no litoral capixaba e 81 localidades que já estão totalmente limpas.

Os policias e bombeiros militares do Espírito Santo terão que ser retirados dos dois fundos que compõem atualmente o regime próprio dos servidores do Estado - o fundo financeiro e o previdenciário. Segundo a lei federal que reformou a Previdência deles e das Forças Armadas, os militares deverão ter o próprio regime de aposentadorias.