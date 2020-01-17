Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (17)

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) registrou, em 2019, a maior movimentação de cargas em oito anos. No ano passado, passaram pelo Porto de Vitória 7 milhões de toneladas de material. Um crescimento de 4,26% em relação a 2018. De acordo com a Codesa, o destaque ficou por conta dos graneis sólidos, que movimentaram 2,944 milhões de toneladas, cujo crescimento foi de 16,4% em relação ao ano anterior.

Os 70 moradores dos imóveis danificados durante de um incêndio a uma loja de couros e decorações, na Vila Rubim, em Vitória, ainda não sabem quando poderão voltar para suas casas com segurança. Desde o acidente, há quatro meses, oito edificações vizinhas ao ponto comercial foram interditadas e ainda não há previsão para liberação.

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a quarta morte por ingestão de dietilenoglicol, substância tóxica encontrada em cervejas produzidas pela Backer, em Belo Horizonte. A vítima é uma mulher que morreu no dia 28 de dezembro em Pompéu, interior do estado. Já são 18 casos, incluindo mortes e internações por intoxicação.