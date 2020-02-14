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Giro de Notícias - 15H

Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (14)

A cobertura completa da onda de violência em vários pontos da Capital

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:58

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:58
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, até o momento sete prisões já foram efetuadas pela polícia desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e propagada para outras vias da capital capixaba.
Criminosos incendiaram um coletivo do Transcol durante os atos de violência na manhã desta sexta-feira na Avenida Maruípe, em Tabuazeiro, na Capital. Com receio de novos ataques, os coletivos não estão circulando pelas regiões que registraram cenas de terror, como Leitão da Silva, Marechal Campos e Serafim Derenzi.
Um carro da equipe de jornalismo da TV Vitória foi completamente destruído por bandidos no começo da tarde desta sexta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi. O veículo teve todos os vidros quebrados e o estofado queimado.
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