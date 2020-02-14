Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (14)

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, até o momento sete prisões já foram efetuadas pela polícia desde que as ações provocadas por criminosos foram desencadeadas em Vitória, inicialmente na Avenida Leitão da Silva e propagada para outras vias da capital capixaba.

Criminosos incendiaram um coletivo do Transcol durante os atos de violência na manhã desta sexta-feira na Avenida Maruípe, em Tabuazeiro, na Capital. Com receio de novos ataques, os coletivos não estão circulando pelas regiões que registraram cenas de terror, como Leitão da Silva, Marechal Campos e Serafim Derenzi.

Um carro da equipe de jornalismo da TV Vitória foi completamente destruído por bandidos no começo da tarde desta sexta-feira (14), na Rodovia Serafim Derenzi. O veículo teve todos os vidros quebrados e o estofado queimado.