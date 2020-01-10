Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (10)

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Reforma da previdência para servidores do ES é sancionada; Defeso do caranguejo começou nesta sexta (10); Convento da Penha terá missa noturna neste sábado

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 10:25

Publicado em 

10 jan 2020 às 10:25
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nessa quinta-feira (9), a lei da reforma da previdência dos servidores públicos do Espírito Santo. As novas regras entrarão em vigor em julho de 2020. Com as mudanças, a idade mínima para aposentadoria passará a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens, seguindo a reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional.
Começou nesta sexta-feira (10) e vai até a próxima quarta (15), o primeiro período de defeso do caranguejo-uçá. Sendo assim, está proibida a sua captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, o armazenamento e a comercialização do animal.
Neste sábado (11), o Convento da Penha abrirá novamente as portas à noite, para acolher os turistas, romeiros, peregrinos e devotos, na celebração da segunda missa de verão da programação especial do Santuário da Mãe das Alegrias. As missas já estão sendo celebradas desde o último dia 4. Agora, serão nos dias dias 11, 18 e 25 de janeiro.
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