Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta sexta (07)

A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada com mais de 100 policiais militares neste sábado (8). De acordo com um cartaz que circula nas redes sociais, o local deve receber um bloco de pré-carnaval clandestino no fim de semana. No último sábado (1º), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para o bairro. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool.

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Os itens de alimentação e bebidas foram os que mais subiram de preço em janeiro na Grande Vitória, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (7), o preço médio dos produtos deste setor subiu 0,86%, mas há exemplos de altas maiores, como de 24,4% no preço do tomate e de 12,57% no valor de venda da cenoura e tubérculos, raízes e legumes.