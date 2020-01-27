Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (27)

A reconstrução das casas destruídas pelas chuvas, que atingiram os municípios no Sul do Espírito Santo, passarão por um reordenamento urbano, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Isto significa que as residências que estavam em áreas de risco serão reconstruídas em locais diferentes de onde estavam originalmente.

O transporte de passageiros pela Estrada de Ferro Vitória-Minas está suspendo por tempo indeterminado de acordo com a Vale, responsável pela ferrovia. A suspensão já foi válida para este domingo (26) e a mineradora reforçou a interrupção no serviço para os próximos dias.

A retomada parcial das operações da Samarco, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, prevista para o final deste ano, tem potencial para gerar 400 vagas de emprego já a partir de março. A estimativa é do coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira.