Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (27)

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Ministro fala sobre reconstrução de cidades atingidas; Transporte ferroviário Vitória-Minas suspenso; Retorno da Samarco pode gerar 400 empregos

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 10:23

Publicado em 

27 jan 2020 às 10:23
A reconstrução das casas destruídas pelas chuvas, que atingiram os municípios no Sul do Espírito Santo, passarão por um reordenamento urbano, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Isto significa que as residências que estavam em áreas de risco serão reconstruídas em locais diferentes de onde estavam originalmente.
O transporte de passageiros pela Estrada de Ferro Vitória-Minas está suspendo por tempo indeterminado de acordo com a Vale, responsável pela ferrovia. A suspensão já foi válida para este domingo (26) e a mineradora reforçou a interrupção no serviço para os próximos dias.
A retomada parcial das operações da Samarco, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, prevista para o final deste ano, tem potencial para gerar 400 vagas de emprego já a partir de março. A estimativa é do coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira.
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