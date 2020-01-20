Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (20)

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Mais de 400 pessoas fora de casa por conta da chuva no Sul do ES; Cariacica abre concurso para a Guarda Municipal; Vila Velha cidade com mais divórcios no ES

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 11:01

Publicado em 

20 jan 2020 às 11:01
O número de pessoas desalojadas por causa das últimas chuvas que atingiram o Espírito Santo já somam 313 no Sul do Estado. Somente em Vargem Alta, 212 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa dos riscos e efeitos provocados pela chuva. Os dados constam no último relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual. Além de Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul contabilizam 101 desalojados ao todo.
A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 50 vagas para o cargo de guarda municipal. A remuneração será de R$ 1.700, mais 30% de adicional de risco de vida, com carga horária de 40 horas semanais. Os interessados devem ter o ensino médio completo. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial de Cariacica desta segunda-feira (20).
Dados do Sindicato dos Cartórios do Espírito Santo (Sinoreg-ES) revelam que, de janeiro a novembro do ano passado, 1.329 divórcios foram realizados no município de Vila Velha, o primeiro lugar no ranking da Grande Vitória e do Estado, seguido pela Capital com 1.304 separações.
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