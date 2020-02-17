Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (17)

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Governos do ES e MG lançam plano estratégico de investimentos; arrecadação de 255 cartórios do ES em 2019 bateu marca dos R$ 216 mi; PM abre edital para compra de espingardas calibre 12

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 14:36

Publicado em 

17 fev 2020 às 14:36
Os governos e federações das indústrias dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo lançaram na manhã desta segunda-feira (17), em Belo Horizonte, o Plano Estratégico MG/ES. A carteira de projetos prioritários que terão foco da parceria envolve obras de infraestrutura nos dois Estados que devem gerar R$ 56,5 bilhões.
A arrecadação de 255 cartórios do Espírito Santo somou R$ 216,4 milhões em 2019. O número é do Justiça Aberta, sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em que os dados são lançados pelos próprios cartórios. Ao todo, há 357 serventias extrajudiciais (como também são chamados os cartórios) cadastradas e ativas no Justiça Aberta.
A Polícia Militar abriu novo edital para compra de armamentos. A agora é um lote de espingardas calibre 12, de fabricação nacional. O valor máximo a ser gasto por arma é de R$ 3.244,45. Poderão ser adquiridas até 300 unidades, com valor máximo de compra em R$ R$ 973.335,00. A informação foi divulgada pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta.
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