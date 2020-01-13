Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (13)

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Governador promete aquaviário para 2021; ES deve ter R$ 8,9 bi em investimentos e mais de 17 mil empregos criados; Buda gigante de Ibiraçu segue em construção

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 10:51

Publicado em 

13 jan 2020 às 10:51
O aquaviário na Grande Vitória vai iniciar as atividades em 2021. A promessa de funcionamento foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira. Segundo Casagrande, o sistema está em processo de contratação e, mais para frente, será decidido se o aquaviário entrará em funcionamento no primeiro ou segundo semestre do ano que vem.
Após seis anos andando para trás ou de lado, a economia brasileira deve voltar a crescer de forma substancial em 2020. No Espírito Santo, essa retomada deve ser impulsionada por grandes projetos privados que estão sendo destravados após os anos de crise. São empreendimentos de grande porte previstos para sair do papel neste ano e que vão criar milhares de empregos e atrair bilhões de reais em investimentos. A Gazeta mapeou pelo menos 10 anúncios recentes de projetos privados de Norte a Sul do Estado. São empreendimentos em grandes portos multiuso, obras ambientais, novas plantas industriais e construção de imóveis que, juntos, vão demandar R$ 8,9 bilhões em investimentos e abrir 17,3 mil postos de trabalho em 2020.
O Buda gigante de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, segue em construção. Erguido às margens da BR 101, no quilômetro 2017, o planejamento inicial era de que o monumento ficasse pronto no final de 2019. O projeto é coordenado pelo abade do Mosteiro Zen Morro da Vargem, o monge Daiju Bitti. Com cerca de 30 metros - o que equivale a um prédio de 10 andares - a escultura será o maior buda do Ocidente, segundo o monge, e a segunda maior do mundo.
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