Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (10)

1) Uma menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, morreu após ser atingida por tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha;

2) As buscas pelo jovem Lucas Alves Leite, de 19 anos, que desapareceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (07), continuam;

3) O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), voltou a comentar o polêmico "desafio" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de redução de impostos sobre os combustíveis;

4) Começou hoje e vai até o dia 13 de março a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. O Dia D, será realizado em 15 de fevereiro.