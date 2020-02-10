Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (10)

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Menina de 3 anos morre baleada em Vila Velha; Buscas por jovem afogado em Itaparica continuam; Campanha de vacinação contra o sarampo começou nesta segunda

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:47

Publicado em 

10 fev 2020 às 15:47
1) Uma menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, morreu após ser atingida por tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha;
2) As buscas pelo jovem Lucas Alves Leite, de 19 anos, que desapareceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite da última sexta-feira (07), continuam;
3) O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), voltou a comentar o polêmico "desafio" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de redução de impostos sobre os combustíveis;
4) Começou hoje e vai até o dia 13 de março a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. O Dia D, será realizado em 15 de fevereiro.
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