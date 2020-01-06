Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (06)

Já está em vigor o novo preço da passagem dos ônibus do Sistema Transcol. Definido na última semana. o valor cobrado de segunda-feira a sábado nos ônibus convencionais passou de R$ 3,75 para R$ 3,90. Já a passagem no domingo saltou de R$ 3,25 para R$ 3,40.

Ventos de até 74 km/h devem atingir o Espírito Santo neste início de semana. A informação é da Marinha do Brasil, que detalha que um sistema de baixa pressão poderá provocar os ventos na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Segundo a Marinha, esses ventos devem atingir a região informada até a próxima quarta-feira, dia 8.

O alerta de perigo para mau tempo e chuva forte para todo o Espírito Santo está em vigor até a tarde desta segunda-feira (06), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As informações são para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.