Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (03)

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Prejuízo das chuvas no ES foi de R$ 666 milhões; Governo divulga regras do cartão reconstrução; Quiosques desativados em Vila Velha

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 15:50

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03 fev 2020 às 15:50
O governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu, nesta segunda-feira com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em Brasília. Ao lado da banca federal capixaba, o governador solicitou a ajuda financeira do Governo Federal para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas de janeiro. De acordo com o relatório entregue ao ministro, o prejuízo estimado no Espírito Santo foi de cerca de R$ 666 milhões.
Mais de 15 mil capixabas tiveram que deixar suas casas nas últimas semanas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, principalmente a Região Sul. Para amenizar o drama dessas famílias, o governo do Estado retomou o Cartão Reconstrução ES, projeto usado também em 2013. No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3), foram publicadas as regras de seleção do programa.
Nesta segunda-feira (03), frequentar quiosques de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, já não é mais possível. Isso porque uma determinação judicial impede o funcionamento dos 46 estabelecimentos existentes na orla e que serão substituídos por 20 novos, que deverão ser entregues até agosto deste ano. Desta forma, este domingo (2) foi o último dia dos comércios no local.
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