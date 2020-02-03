Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (03)

O governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu, nesta segunda-feira com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, em Brasília. Ao lado da banca federal capixaba, o governador solicitou a ajuda financeira do Governo Federal para a reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas de janeiro. De acordo com o relatório entregue ao ministro, o prejuízo estimado no Espírito Santo foi de cerca de R$ 666 milhões.

Mais de 15 mil capixabas tiveram que deixar suas casas nas últimas semanas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo, principalmente a Região Sul. Para amenizar o drama dessas famílias, o governo do Estado retomou o Cartão Reconstrução ES, projeto usado também em 2013. No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3), foram publicadas as regras de seleção do programa.

Nesta segunda-feira (03), frequentar quiosques de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha, já não é mais possível. Isso porque uma determinação judicial impede o funcionamento dos 46 estabelecimentos existentes na orla e que serão substituídos por 20 novos, que deverão ser entregues até agosto deste ano. Desta forma, este domingo (2) foi o último dia dos comércios no local.