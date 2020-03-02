Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (02)

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Nível do Rio Doce sobe e deixa Colatina e Linhares em alerta; Polícia Civil divulga laudo de brinquedo em que mulher morreu no Sul; ES ainda tem um caso suspeito de Coronavirus

Publicado em 02 de Março de 2020 às 14:55

Publicado em 

02 mar 2020 às 14:55
As chuvas que atingem o Espírito Santo desde a noite deste domingo (01) e já provocaram estragos na Grande Vitória e na região Sul do Estado, agora deixam municípios das regiões Norte e Noroeste em alerta. Cortadas pelo Rio Doce, as cidades de Colatina e Linhares vêem o nível do rio subir, o que exige atenção.
A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira o laudo da perícia criminal referente ao parque em Itaipava, Itapemirim, onde morreu a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos, e deixou a filha dela, Maria Alice Poubel, de 8 anos, gravemente ferida. Para a perícia, o brinquedo conhecido como "Surf", de onde mãe e filha caíram, não poderia funcionar porque não atendia as normas básicas de segurança.
O Espírito Santo tem um caso suspeito de novo coronavírus. O exame está sendo investigado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Estado tinha seis casos suspeitos detectados. Do total, cinco foram descartados pela Fiocruz. A partir desta semana, o Laboratório Central (Lacen) do Estado vai começar a realizar os testes para o Covid-19 e resultado sairá no mesmo dia.
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