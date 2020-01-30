Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (30)

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Reconstrução de pontes começa na próxima semana; Mesmo sem chuva, número de pessoas fora de casa aumenta; Sol deve se firmar em todo o Estado nesta quinta

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 10:38

Publicado em 

30 jan 2020 às 10:38
Começam na próxima semana as obras de reconstrução das pontes destruídas durante os temporais que atingiram o Espírito Santo neste mês de janeiro, informou o governador do Estado, Renato Casagrande. Ele explicou que as primeiras estruturas serão reerguidas nos municípios de Alfredo Chaves; Castelo - distrito de Aracuí; e em Iconha - na comunidade de Bom Destino.
Mesmo com uma trégua dos temporais, o número de pessoas fora de casas em decorrência dos prejuízos causados pela chuva não para de subir no Espírito Santo. Já são 14.765 entre desalojados e desabrigados em cidades de Norte ao Sul do Estado.
Depois de vários dias seguidos com chuva, finalmente o tempo deve se firmar em todo o Espirito Santo. Nesta quinta, o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens no Estado. Não chove em nenhuma região e as temperaturas ficam elevadas.
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