Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (27)

Por conta da epidemia global do novo coronavírus, o governo do Espírito Santo vai intensificar a vigilância de quem chega ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que já vinha fazendo esse monitoramento com quem vinha de países asiáticos e apresentava sintomas do vírus, também adotará o protocolo para passageiros vindos da Europa.

A taxa de juros do cheque especial caiu em janeiro, mas ficou acima do limite estabelecido pelo Banco Central (BC). Os juros chegaram a 165,6% ao ano em janeiro, primeiro mês em que a medida começou a valer, a partir do dia 6. O BC determinou que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta para tempestade com raios, chuvas intensas e ainda grande acumulado de água, quando o volume de precipitação é elevado em um curto espaço de tempo.