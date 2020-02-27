Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (27)

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Governo do ES aumenta monitoramento do coronavírus; Taxa de juros do cheque especial cai em janeiro; Previsão aponta chuva forte em todo o ES

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 14:41

Publicado em 

27 fev 2020 às 14:41
Por conta da epidemia global do novo coronavírus, o governo do Espírito Santo vai intensificar a vigilância de quem chega ao Estado. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), que já vinha fazendo esse monitoramento com quem vinha de países asiáticos e apresentava sintomas do vírus, também adotará o protocolo para passageiros vindos da Europa.
A taxa de juros do cheque especial caiu em janeiro, mas ficou acima do limite estabelecido pelo Banco Central (BC). Os juros chegaram a 165,6% ao ano em janeiro, primeiro mês em que a medida começou a valer, a partir do dia 6. O BC determinou que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano.
De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta para tempestade com raios, chuvas intensas e ainda grande acumulado de água, quando o volume de precipitação é elevado em um curto espaço de tempo.
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