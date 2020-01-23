Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (23)

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Militares do exército no Sul do ES; ES tem alertas de risco desde 2011; Ventos de até 87 km/h no litoral

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 11:06

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23 jan 2020 às 11:06
O Exército Brasileiro enviou, na manhã desta quinta-feira (23), uma tropa ao Sul do Espírito Santo para ajudar na limpeza e recuperação das cidades que foram destruídas pela chuva forte nos últimos dias. Cerca de 40 militares saíram do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, na Grande Vitória, por volta das 8h desta quinta-feira, e já estão a caminho da região atingida pelo temporal na semana passada, que matou sete pessoas.
O governo federal, por intermédio do Serviço Geológico do Brasil, desde 2011 emite alertas sobre os riscos de tragédias por inundações nas cidades do Espírito Santo afetadas pelas chuvas nos últimos nove anos, inclusive as mais atingidas pela enchente na semana passada. A informação é do colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. Dos 78 municípios capixabas, em 77 foi feito o diagnóstico pelo Serviço Geológico do Brasil.
Ventos de até 87km/h devem chegar ao Espírito Santo entre esta quinta-feira (23) e sábado (25), de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil. Por causa disso, são esperadas ondas de até cinco metros no Estado. O responsável pela ventania, segundo a Marinha, é a formação de um ciclone subtropical em alto-mar, entre o norte do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo.
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