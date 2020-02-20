Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (20)

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Piloto de aeronave relatou corte de combustível; Governo define meta de prender 60 traficantes; Laudo de parque em que mulher morreu pronto só em março

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 14:18

Publicado em 

20 fev 2020 às 14:18
O piloto Luciano Ferreira de Souza, que conduzia aeronave que caiu em uma loja de material de construção em Guarapari, chegou a conversar brevemente antes de ser socorrido, segundo funcionários do estabelecimento. O piloto teria dito aos funcionários o número de celular da esposa e relatado um corte de combustível.
A meta do governo do Estado é prender, ainda neste ano, 60 gerentes do tráfico na região da Grande Vitória. Um trabalho, segundo o delegado Fabrício Dutra, que atua no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), que será desenvolvido com o apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).
O parque em Itaipava, Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, onde aconteceu o acidente no dia 1º de fevereiro, em que morreu a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos, e ficou gravemente ferida a sua filha Maria Alice Poubel, de 8 anos, está interditado e passou por uma perícia técnica no último 10. Mas o laudo, previsto para ficar pronto em uma semana, só deve ser finalizado no mês de março.
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