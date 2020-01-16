Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (16)

O governo do Espírito Santo pode perder R$ 1,6 bilhão em arrecadação de impostos no primeiro ano após a reforma tributária, caso ela seja aprovada do jeito que está. O Estado e outros sete - entre eles São Paulo e Minas Gerais - são os únicos que devem perder receita. As demais unidades da federação terão acréscimo nos rendimentos, segundo estimativa feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea).

O Ministério da Saúde fez um alerta para o risco de surto de dengue, a partir de março deste ano, em 11 estados do país, incluindo o Espírito Santo. Em 2019, foram 79.245 casos da doença e 43 mortes no Estado, sendo a pior crise epidêmica desde 2013. A dengue é uma doença sazonal, com maior ocorrência dos casos no verão, período quente e chuvoso, propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Nesta quinta-feira, a chuva deve voltar em algumas regiões do Espírito Santo. Há previsão de pancadas de chuva isolada, a partir da tarde, na região Sul, Serrana e Noroeste na divisa com Minas Gerais. Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva. O vento deve soprar com intensidade moderada no litoral sul e metropolitano. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 23 °C e a máxima de 35 °C.