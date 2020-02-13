Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (13)

A Viação Itapemirim, empresa fundada no Espírito Santo e que está em recuperação judicial, tem planos de criar uma companhia aérea. O presidente do grupo, Sidnei Piva, disse ter fechado um acordo para receber um aporte de R$ 2,1 bilhões de um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos que permitirá a criação da aérea.

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O governo federal, por meio do Banco Central, decretou a liquidação extrajudicial da Dacasa Financeira. Tal medida é tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade financeira. O procedimento também foi estendido à Uniletra, corretora de valores. As duas companhias pertencem ao Grupo Dadalto.