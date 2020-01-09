Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (09)

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Número de casos de Dengue em 2019 é o maior dos últimos sete anos; nove pessoas morreram afogadas desde o início do verão; Secretaria da Fazenda faz operação contra venda de cervejas não declaradas

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 12:20

Publicado em 

09 jan 2020 às 12:20
O Espírito Santo registrou, em 2019, a pior crise epidêmica de dengue dos últimos sete anos. Foram 79.245 casos registrados, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Além disso, foram 43 mortes, sendo que, no ano anterior, 18 pessoas haviam morrido por causa da doença.
Desde que o verão começou, há pouco mais de duas semanas, nove pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Oito delas em locais onde não havia presença de salva-vidas. Os dados são do Corpo de Bombeiros, recolhidos no período de 22 de dezembro a 7 de janeiro.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promove a “Operação Verão", em que auditores da pasta estão percorrendo as praias para identificar possíveis problemas nas notas de cervejas e outras mercadorias e no comércio.
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