Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (09)

O Espírito Santo registrou, em 2019, a pior crise epidêmica de dengue dos últimos sete anos. Foram 79.245 casos registrados, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Além disso, foram 43 mortes, sendo que, no ano anterior, 18 pessoas haviam morrido por causa da doença.

Desde que o verão começou, há pouco mais de duas semanas, nove pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Oito delas em locais onde não havia presença de salva-vidas. Os dados são do Corpo de Bombeiros, recolhidos no período de 22 de dezembro a 7 de janeiro.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promove a “Operação Verão", em que auditores da pasta estão percorrendo as praias para identificar possíveis problemas nas notas de cervejas e outras mercadorias e no comércio.