Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (06)

O comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, afirmou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, no início da tarde desta quinta (06), que a Tropa de Choque da PM estará presente na região do Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, neste sábado (08), para evitar que um baile clandestino seja realizado no local.
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O verão já registra 21 mortes por afogamentos em praias, cachoeiras, rios e lagoas no Espírito Santo. Os números do Corpo de Bombeiros do Estado apontam que as mortes ocorreram de 22 de dezembro de 2019 – quando começou o verão – até 02 de fevereiro deste ano, e indicam que grande parte desse número foi ocasionado pelo descuido e irresponsabilidade dos banhistas.
Há previsão de chuva para o final de semana em algumas áreas do Espírito Santo. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece em todo o Estado e faz calor, mas pode chover fraco. No oeste capixaba, podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios, a partir da tarde. Já na faixa litorânea, as pancadas são rápidas e passageiras.