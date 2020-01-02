Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (02)

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Ano começa com pedágio da Terceira Ponte mais caro; Nesta sexta (03), a Aeroportos do Sudeste do Brasil assume as operações do Aeroporto de Vitória VIX; Força Nacional de Segurança Pública continua em Cariacica

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 10:58

Publicado em 

02 jan 2020 às 10:58
O ano de 2020 começa com pedágio mais caro na Terceira Ponte, que tem cobrança única no sentido Vitória. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) autorizou um reajuste de 5% na tarifa.
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Nesta sexta (03), a empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), criada pela Zurich Airport para gerir o aeroporto capixaba, vai assumir as operações do Aeroporto de Vitória VIX.
Força Nacional de Segurança Pública, que atua em Cariacica desde setembro deste ano, vai permanecer no município por, pelo menos, mais seis meses.

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