Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quinta (02)

O ano de 2020 começa com pedágio mais caro na Terceira Ponte, que tem cobrança única no sentido Vitória. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) autorizou um reajuste de 5% na tarifa.
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Nesta sexta (03), a empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), criada pela Zurich Airport para gerir o aeroporto capixaba, vai assumir as operações do Aeroporto de Vitória VIX.
Força Nacional de Segurança Pública, que atua em Cariacica desde setembro deste ano, vai permanecer no município por, pelo menos, mais seis meses.