Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (29)

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PM abre inquérito para apurar conduta de militar que agrediu frentista; Mais de 13 mil pessoas fora de casa por conta das chuvas; Vila Velha agora conta com Wifi gratuito em praças e praias

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 10:29

Publicado em 

29 jan 2020 às 10:29
A Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a conduta do 3º Sargento Clemilson Silva de Freitas, que deu um tapa no rosto de um frentista e apontou a arma para ele, na semana passada, em um posto de gasolina localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Apesar do pouco volume de água, mais de 13 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.535 estão desalojadas e 1.626 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado.
A prefeitura de Vila Velha lançou o sistema Wifi VV, que vai oferecer internet gratuita para moradores e turistas em diferentes locais da cidade. O lançamento ocorreu na Praça Duque de Caxias, no Centro, a primeira a contar com o serviço, que será instalado gradativamente em cerca de 150 locais do município, entre os quais a orla, as praças dos bairros e os pontos turísticos.
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