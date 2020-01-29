Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (29)

A Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a conduta do 3º Sargento Clemilson Silva de Freitas, que deu um tapa no rosto de um frentista e apontou a arma para ele, na semana passada, em um posto de gasolina localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Apesar do pouco volume de água, mais de 13 mil pessoas estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.535 estão desalojadas e 1.626 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado.

A prefeitura de Vila Velha lançou o sistema Wifi VV, que vai oferecer internet gratuita para moradores e turistas em diferentes locais da cidade. O lançamento ocorreu na Praça Duque de Caxias, no Centro, a primeira a contar com o serviço, que será instalado gradativamente em cerca de 150 locais do município, entre os quais a orla, as praças dos bairros e os pontos turísticos.